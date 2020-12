Idar-Oberstein

Angespannt und vielleicht auch leicht verzweifelt muss Bernd Cullmann gewesen sein, als er wenige Minuten vor dem Start des Olympischen Finales der 4x100-Meter-Staffel in Rom an den Startblöcken herumhantierte. „Armin Hary hat mir seine gegeben, eine Sonderanfertigung, aber ich hatte Probleme mit der Einstellung“, erzählt Cullmann. Weltrekordmann Hary flachst den Idar-Obersteiner deshalb noch heute: „Wegen dir bin ich im Finale die hundert Meter zweimal gerannt.“ Tatsächlich war Hary vor dem eigentlichen Rennen schnell noch zu Cullmann gesprintet und hatte ihm geholfen, die Blöcke einzustellen. „Und dann hat's gebrummt“, lacht Cullmann. Und wie es „gebrummt“ hat. Genau 60 Jahre ist es nun her, dass Bernd Cullmann als Startläufer der deutschen Staffel Olympisches Gold gewonnen hat.