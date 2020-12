Bad Kreuznach

Der Fußball-Kreisvorstand Bad Kreuznach um seinen Vorsitzenden Thomas Dubravsky hat den Ablauf der kommenden Saison für alle Spielklassen des Kreises festgezurrt. Damit stehen die Regelungen zum Auf- und Abstieg. Während in der A-Klasse die beiden Staffeln nach Beendigung der Hauptrunde in einer Meister- und Abstiegsrunde zusammengeführt werden, bleiben die Teams in den einzelnen Staffeln der B- und C-Klasse bis zum Schluss unter sich und spielen bis zu viermal gegeneinander. Der Ablauf im Einzelnen: