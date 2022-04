Die frisch gekürten Badminton-Meister, die erste und die dritte Mannschaft der SG Rheinhessen, kassierten am Ende der Saison doch noch ihre ersten Saisonpleiten. Ohne vier Stammspieler trat das SG-Aushängeschild gegen den BV Kaiserslautern II an und verlor mit 3:5. In der Kreisliga unterlag die SG-Dritte mit 2:6 bei der TG Westhofen.