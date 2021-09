Fast genau zwei Jahre ist es her, seit die Slalomkanuten des KSV Bad Kreuznach die letzte Regatta besuchten, an der alle Altersklassen – von den Schülern C bis zu den Senioren E – an den Start gehen konnten. Auf der Saar beim Wehr zwischen Klein- und Großblittersdorf reichte die KSV-Spanne der Teilnehmer nun wieder von neun bis 70 Jahre – und etliche der Bad Kreuznacher paddelten auch aufs Treppchen.