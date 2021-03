„Ich habe Günter Netzer nur noch brüllen gehört“: Markus Schupp in der Interviewstaffel über einen Wortbruch, die Spvgg Nahbollenbach, Franz Beckenbauer und die Deutsche Meisterschaft mit dem 1. FCK

Der Rekordfußballer aus dem Kreis Birkenfeld kommt aus Nahbollenbach. Niemand hat mehr Bundesligaspiele gemacht und keiner ist so oft in Profimannschaften aufgelaufen wie Markus Schupp. Mit 351 Spielen in Deutschlands höchster Klasse distanziert er selbst Bernd Cullmann, den Welt- und Europameister aus Rötsweiler-Nockenthal, der auf 344 Einsätze zurückblicken kann. Wolfgang Koch, der Doppel-Paralympicssieger im Tischtennis aus Idar, findet Schupps Karriere mit Recht so bemerkenswert, dass er den Staffelstab der NZ-Serie „Interviewstaffel“ an ihn weitergereicht hat.