Der Rekordfußballer von der Nahe kommt aus Nahbollenbach. Niemand hat mehr Bundesligaspiele gemacht und keiner ist so oft in Profimannschaften aufgelaufen wie Markus Schupp. Mit 351 Spielen in Deutschlands höchster Klasse distanziert er dabei beispielsweise Bernd Cullmann, den Welt- und Europameister aus Rötsweiler-Nockenthal, der auf 344 Einsätze zurückblicken kann, oder auch Manuel Friedrich (258 Bundesliga-Partien) aus Guldental und den Bad Kreuznacher Thomas Reichenberger (85).