Rhein-Lahn

Die Corona-Krise bestimmt das Leben, gibt den Takt vor in allen Bereichen. Im Sport bedeutet das: Nichts geht, alles ruht. Spieler können nicht spielen, Trainer können nicht trainieren. Bei den Senioren genauso wie bei der Jugend, quer durch alle Sportarten. Patrik Klos, Jugendtrainer bei der JSG Nastätten sowie Jugendleiter und 2. Vorsitzender beim TuS Singhofen, hat seine Gedanken zur zwingend nötigen Zwangspause in Worte gefasst. Er spricht aus, was viele Fußballer bewegt.