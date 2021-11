„Herr der Schläger“ – Thomas Knaack von Smash Betzdorf ist Racketlon-Weltmeister

Vier Rackets (englisch für „Schläger“), vier Disziplinen, zwei Kontrahenten – diese Konstellation ergibt den Trendsport „Racketlon“, der vier bekannte Ballsportarten, die mit Schlägern gespielt werden, in einem Wettkampf vereint. Einer, der unter anderem in der Badminton-Oberliga für den BC „Smash“ Betzdorf spielt, ist darin ziemlich gut – und darf sich seit einigen Tagen Weltmeister nennen. In Langnau am Albis im Schweizer Kanton Zürich setzte sich Thomas Knaack in der Altersklasse Senioren 55+ die Krone auf.