Helbing nimmt Teampokal entgegen

Karl-Heinz Helbing strahlte über das ganze Gesicht. Das Training, das der Cheftrainer der Wrestling Tigers Rhein-Nahe in der Bad Kreuznacher Jahnhalle seinen Leistungssportlern anbietet, trägt Früchte. Bei den offenen Saarlandmeisterschaften in Wiesbach sicherten sich die Ringer aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim den Gewinn der Mannschaftswertung. Helbing durfte den Pokal dafür entgegennehmen. Seine Jungs hatten dabei so renommierte Vereine wie die Bundesligisten KSV Köllerbach und KV Riegelsberg, die Zweiter und Dritter wurden, hinter sich gelassen. Mehr als 30 Vereine aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz beteiligten sich an dem Turnier.