Markkleeberg Heimvorteil für Funk Gut einen Monat vor den Rennen in Tokio trifft die Weltelite im Kanuslalom ein letztes Mal vor den Olympischen Spielen aufeinander. Die Ehre, als Generalprobe für Olympia zu dienen, hat Markkleeberg. Im Kanupark vor den Toren Leipzigs steigt am Wochenende der zweite Weltcup.

Die Deutschen und allen voran Ricarda Funk (Foto) vom KSV Bad Kreuznach wollen ihren Heimvorteil nutzen, um sich in Szene zu setzen. Bereits beim Weltcup in Prag in der Vorwoche zeigte die 29-Jährige mit Platz drei in der Qualifikation und Rang sieben im Halbfinale, dass die Form stimmt und sie im Vorderfeld mitmischen kann. Nun gilt es noch, technische Fehler, die zu Berührungen oder dem Auslassen von Toren führen, zu vermeiden. Sie kosteten Funk sowohl in Prag (Finalrang zehn) als auch bei der EM im italienischen Ivrea, als sie Bronze gewann, noch bessere Platzierungen. olp