Die Sportkegler aus Münstermaifeld sind über die Landesgrenzen hinaus bekannt und eine feste Größe in der Bundesliga. Der erfolgreiche Verein vom Maifeld spielt seit der Saison 2009/10 in der höchsten Klasse Deutschlands und durfte dabei auch schon mehrfach den Meistertitel in die Höhe recken. Während die Spieler der SK Münstermaifeld auf den Bahnen von Sieg zu Sieg eilen, war es im Hintergrund der langjährige Vorsitzende Hans-Willi Port, der mit seiner unermüdlichen Arbeit einen nicht minder großen Anteil zur Erfolgsstory beigetragen hat. Grund genug, den gebürtigen Münstermaifelder in unserer Ehrenamts-Serie näher vorzustellen.