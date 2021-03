Hans Dieter Krieger erntete klasse Kritiken: Vor 60 Jahren holte der 1. FC Idar zwei Pokale und stieg in die 1. Amateurliga auf

Dass der SC Idar-Oberstein mindestens in der Verbandsliga Fußball spielt, ist für die meisten Fußballfreunde an der Nahe praktisch eine Selbstverständlichkeit. Seit 27 Jahren war der SC nicht mehr tiefer als in der höchsten Liga des Südwestdeutschen Fußballverbands unterwegs. Für einen der Vorgängervereine des SC, den 1. FC Idar, war dagegen der Sprung in diese Spielklasse, die damals 1. Amateurliga hieß, eine Besonderheit. Vor 60 Jahren gelang das Kunststück – und einer der wichtigsten Spieler damals ist heute der Vorsitzende des SC.