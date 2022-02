Dem Limburger Hockey-Club bleibt kommenden Sonntag ein Abstiegs-Endspiel beim Dürkheimer HC nicht erspart. Die Lahnstädter unterlagen nach 2:0- und 3:1-Führung in eigener Halle Spitzenreiter HTC Würzburg am Ende noch mit 4:7 und müssen weiter um den Verbleib in der Hallen-Regionalliga Süd bangen.