Für den Limburger Hockey-Club wird es am vorletzten Spieltag der Hallenhockey-Regionalliga Süd ernst. Das Team von Trainer Andreas Mollandin muss am Samstag, 16 Uhr, in der Limburger Kreissporthalle ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter HTC Würzburg gewinnen, um ein Abstiegsendspiel übernächsten Sonntag in Bad Dürkheim zu vermeiden.