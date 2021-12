Der Limburger Hockey-Club steht vor einem richtungsweisenden Wochenende. Nach der unerwarteten 4:6-Schlappe bei Aufsteiger TFC Ludwigshafen zum Auftakt müssen die Lahnstädter am Samstag, 16 Uhr, gegen den ASV München sowie Sonntag, 11 Uhr, gegen den HC Rot-Weiß München unbedingt die ersten Heimspiele in der Kreissporthalle gewinnen, um den Anschluss an die Spitze der Hallen-Regionalliga Süd nicht zu verpassen.