Neuwied

Tolle Nachrichten für die Leichtathletikfans in der Region Mittelrhein: Prägten seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Absagen das weltweite Sportgeschehen, so rückt aufgrund der Lockerungen der sportliche Alltag wieder näher. Und das wirkt sich auch auf Läufer, Werfer und Springer aus, die am Samstag, 18. Juli, im Neuwieder Rhein-Wied-Stadion wieder ihrem Metier nachgehen dürfen.