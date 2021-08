Spielen sie oder spielen sie nicht? Als am Freitag der bestätigte Corona-Fall beim SV Niederwörresbach bekannt und das Fußball-Bezirksligaspiel beim VfL Simmertal abgesagt wurde, begann die Diskussion, ob die Partie im Verbandspokal am Mittwoch gegen den VfR Kirn ausgetragen wird. Am Sonntagnachmittag deutete vieles darauf hin, gestern Mittag war die Partie dann kurzfristig abgesetzt, ehe am späten Nachmittag doch die Info kam: Es wird gespielt. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr.