Großer Bahnhof am Flughafen

Der KSV Bad Kreuznach hat am Donnerstagabend für mächtig Trubel auf dem Frankfurter Flughafen gesorgt und seiner Goldmedaillengewinnerin Ricarda Funk einen „großen Bahnhof“ und würdigen Empfang bereitet. „Ricarda war extrem überrascht, dass wir sie so stimmungsvoll begrüßt und ihr so zahlreich gratuliert haben“, sagte Walter Senft, der Sportwart des KSV. Die Olympiasiegerin war davon ausgegangen, dass ihre Vereinskameraden noch im traditionellen Sommerlager in Österreich weilen, doch das Gros der Kanuten war bereits am Mittwoch zurückgekehrt und am Donnerstag weiter nach Frankfurt gereist. „Das ist doch Ehrensache“, erklärte Senft.