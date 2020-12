Koblenz

Große Ehre für den Präsidenten des Fußballverbandes Rheinland, Walter Desch: Der 76-jährige Alterkülzer wurde am Mittwoch mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Fußball-Bundes ausgezeichnet. Die Ehrung würdige eine herausragende Persönlichkeit des deutschen Fußballs, merkten DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Vizepräsident Dirk Janotta an – beide nahmen die Auszeichnung in der Koblenzer Sportschule Oberwerth vor. Streitbar in der Sache und mit großer Loyalität zugleich präge der Hunsrücker Walter Desch den Fußball weit über das Rheinland hinaus.