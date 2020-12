Grenzau

Auch wenn Training unter gewissen Auflagen wieder möglich ist, scheitert eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb vielerorts an verschlossenen Hallen. Mit der Aktion „#TischeFürEuch“ bietet der Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau Tischtennisspielern die Möglichkeit, dennoch wieder an die Platte zurückzukehren. Die Brexbachtaler stellen an bestimmten Wochentagen kostenfrei ein Kontingent an Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung.