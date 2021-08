Nachwuchsgolferin Nina Hölzenbein aus Cochem-Cond hat bei ihrer ersten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft einen guten Auftritt hingelegt. Bei widrigen Wetterbedingungen an der Ostsee in Lübeck landete die Schülerin des Martin-von-Cochem-Gymnasiums in der Altersklasse der unter 16-jährigen (U16) auf dem geteilten 36. Rang. Für das nächste Jahr hat sich die ambitionierte Athletin derweil bereits jetzt einiges vorgenommen.