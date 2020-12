Andernach

Viel unglücklicher hätten die letzten Wochen für Profigolfer Max Schmitt aus Andernach nicht verlaufen können. Zunächst konnte der 22-Jährige bei den Italian Open Ende Oktober in Brescia kurzfristig nicht antreten, da sein Caddie (dies ist eine Person, die einem Golfspieler die Schlägertasche trägt und als Berater bei der Schlägerauswahl fungiert) positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Schmitt, schon vor Ort in Italien, wurde als direkte Kontaktperson seines Caddies eingestuft und musste sich trotz negativen Testergebnisses vor Ort einige Tage in Quarantäne begeben.