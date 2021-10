Golf: Nina Hölzenbein schließt Saison mit Platz zwei ab

Zum Abschluss der Golfsaison ist Nachwuchstalent Nina Hölzenbein aus Cochem-Cond bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Altersklasse der unter 16-jährigen auf einem hervorragenden zweiten Platz gelandet. Dabei lag die 15-Jährige nach einer missglückten Auftaktrunde im Golfclub Jakobsberg in Boppard mit 81 Schlägen zunächst auf dem geteilten fünften Rang, spielte sich aber am zweiten Tag mit der besten Runde (71 Schläge) aller Teilnehmerinnen noch auf Platz zwei nach vorne. Am Ende fehlten der Zehntklässlerin vier Schläge auf ihre Teamkollegin aus dem Mainzer Golfclub, Lea Stolz.