Auf einem perfekt hergerichteten Platz im Golfclub Rhein-Wied auf dem Burghof in Neuwied haben sich die besten Nachwuchsgolfer des Landes aus der Altersklasse U 16 gemessen. In einem hochklassigen Wettbewerb ging es unter den insgesamt 114 Athleten um 40 Startplätze für die Deutsche Meisterschaft, die Ende August in Osnabrück stattfindet.