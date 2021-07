Konrad Frey, Thomas Schmidt, Anna Dogonadze, Niklas Meinert – und nun Ricarda Funk. Die illustre Liste an Olympiasiegern aus Bad Kreuznach wurde am Dienstag fortgeschrieben. Die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Kajak-Einer, und an der Nahe wurde lautstark gefeiert.