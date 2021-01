Schönau am Königssee

Nicht wenige halten den Königssee für den schönsten See der Welt, so wie er daliegt inmitten der Berchtesgadener Berge. Eher unscheinbar und friedlich schlängelt sich hingegen die Natureisbahn entlang des Waldrands am nördlichen Ende des Sees. Doch der Schein trügt.