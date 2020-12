Davos

Die Vorfreude war nach der Corona-Zwangspause unendlich groß, mit über fünf Monaten Verspätung endlich in die Saison starten zu können – und dann das. Ein heftiges Gewitter im Engadin hat den Traum von einer Rückkehr in die Triathlon-Normalität jäh beendet. Davon betroffen war in einem enorm stark besetzten Starterfeld auch der Westerwälder Profi Boris Stein aus Eitelborn.