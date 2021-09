München

Gemischtes Team bei den Männern auf DM-Rang drei

Die deutschen Meisterschaften in München wurden zum Medaillenfestival für die Bad Kreuznacher Slalomkanuten. Paulina Pirro vom KSV gewann zweimal Gold, siegte im Kajak-Einer und im Canadier-Einer in der Jugendklasse. In den Teamrennen gab es Gold für das KSV-Juniorenteam mit Tom Pahl, Christian Rehberg und Simon Schiel.