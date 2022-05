Gelungene Rückkehr: MTV setzt Maßstäbe

Nervosität, Anspannung, Gänsehaut, aber auch eine große Portion Vorfreude: Die Gefühlslage beim MTV Bad Kreuznach vor der Bundesliga-Rückkehr umfasste ein breites Spektrum. Elf Jahre ist es her, dass die Bad Kreuznacher Trampolinturner in der Bundesliga aktiv waren. Dass vor dem Comeback, das noch dazu mit einem Heim-Wettkampf einherging, alle ein bisschen aufgeregt waren, verwundert nicht. Schließlich stehen die MTVler in der Bundesliga-Historie nicht nur für fabelhafte Leistungen und viele Titel, auch organisatorisch hatten sie stets Maßstäbe gesetzt. Und bei ihrer Rückkehr ins Oberhaus bewiesen sie, dass sie nichts verlernt haben.