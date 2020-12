Gebroth

Der RFZV Ellerbachtal Gebroth hat gezeigt, dass es auch in Corona-Zeiten möglich ist, ein Reitturnier auf die Beine zu stellen. Nachdem das Mitte Juli geplante Dressur- und Springturnier abgesagt worden war, kamen die Springreiter am Wochenende auf der weitläufigen Gebrother Anlage zum Zug. „Es ist alles super gelaufen. Alle waren sehr diszipliniert. Wenn wir das weiterhin so handhaben, können wir noch öfter Reitturniere veranstalten“, resümierte Friedrich Müller, der Vorsitzende des RFZV.