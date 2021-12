Geisterspiel: EGDL hadert mit der Kurzfristigkeit der Regeln – Knappe Niederlage gegen Herford

„Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen finden ab sofort ohne Zuschauer statt.“ Dieser Satz wirft seit Mittwochvormittag Fragen auf: Was versteht die rheinland-pfälzische Landesregierung unter „überregional“? Was ist als „Großveranstaltung“ definiert? Wirkliche Klarheit hatten die Gastgeber und Ausrichter, die in den nächsten Tagen und Wochen ein Heimspiel auszurichten haben, auch nicht, als sie abends auch nach unzähligen Telefonaten und umfangreichem E-Mail-Verkehr erkennen mussten, dass Geduld gefordert ist.