Montabaur-Horressen

„Wenn du gegen den Manni gewinnen willst, musst du schon galoppieren lassen“, meint Marcel Offermann, der zwei der insgesamt 44 Pferde im Punktespringen der schweren Klasse im Rahmen der Rheinland-Pfälzer Reitertage in Horressen an den Start brachte. Manni – das ist Manfred Scheid, schneller und einer der erfahrensten hiesigen Reiter, der am Samstag ebenfalls zwei Pferde im Rennen hatte.