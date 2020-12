Rübenach

Nico Koch weiß, dass er jetzt als Psychologe gefordert ist. „Es gab ein paar lange Gesichter. Wir müssen jetzt Aufbauarbeit leisten“, sagt der Fußballtrainer der Frauen-Rheinlandligamannschaft des FV Rübenach. Nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch müssen Koch und seine Spielerinnen in den sauren Apfel beißen. Sie schauen in die Röhre – trotz Tabellenführung und nur einer Niederlage in zwölf Spielen. Denn: Aufgestiegen ist der Tabellenzweite SV Holzbach.