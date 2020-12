Kreis Birkenfeld

Der Vorstand des Fußballkreises Birkenfeld will einen anderen Weg beschreiten als jenen, der vom Südwestdeutschen Fußballverband gerade beschlossen worden ist. Anders als das SWFV-Präsidium hält der Kreisvorstand um seinen Vorsitzenden Axel Rolland und Stellvertreter Volker Schwinn die Austragung einer kompletten Saison, also mit Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde, auf Kreisebene für nicht durchführbar – auch nicht, wenn der Spielbetrieb tatsächlich, wie vom SWFV-Präsidium anvisiert, am letzten Februar-Wochenende wieder beginnen kann.