Obwohl ab Samstag ungeimpfte Fußballer nicht mehr auflaufen dürfen, wird in den Ligen des Südwestdeutschen Fußballverbands, des Fußballverbands Rheinland und des Regionalverbands Südwest der Spielbetrieb am Wochenende fortgesetzt. Oder auch nicht. Wenn die Vereine ihre Partien im Dezember unter diesen verschärften Voraussetzungen nicht austragen wollen, können sie die Partien absetzen lassen. So haben es die Fußballverbände in Rheinland-Pfalz beschlossen.