Bodenheim

Huseyin Bekir gelang die Überraschung. Der Ringer der Wrestling Tigers Rhein-Nahe bezwang im Freistil-Leichtgewicht Koray Cakici mit 10:5 Wertungspunkten. Das änderte jedoch nichts an der Niederlage des Teams aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Büdesheim in der Bundesliga-Begegnung beim SV Alemannia Nackenheim. Die fiel mit 10:24 zwar deutlich, aber nicht so hoch wie befürchtet aus.