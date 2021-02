Zwei Jubiläen des Golfclubs Edelstein Hunsrück in Kirschweiler fallen in dieses Jahr, ins Jahr 2021. Zum einen kann seit 30 Jahren auf dem Gelände des Vereins „richtig“ Golf gespielt werden und zum anderen jährt sich einer seiner größten Erfolge zum 25. Mal. 1996 wurde Christian Maes Rheinland-Pfalz-Meister, und der „kleine“ GC Edelstein Hunsrück taucht seitdem in den Siegerlisten inmitten der großen dominierenden Golfklubs des Landes auf.