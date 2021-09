Elf Monate ist es her, dass der BC Remagen zuletzt in einem Meisterschaftsspiel in der 2. Badminton-Bundesliga antreten durfte. Am heutigen Samstag ist es wieder so weit, dann beginnt die neue Meisterschaftsrunde gleich mit einem Doppelspieltag in der heimischen Rheinhalle. Ab 14 Uhr kommt der TV Marktheidenfeld II, einen Tag später am morgigen Sonntag um 13 Uhr beginnt die Partie gegen den SV Fun-Ball Dortelweil II.