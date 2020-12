Rettert

Als die Entscheidung beim Backyard-Ultra in Rettert fällt, ist es stockdunkel und die Hauptdarsteller tragen einen Bademantel und Sandalen. Es ist 3 Uhr früh am Sonntagmorgen, als Michael Frenz aus Schopp in der Pfalz mitteilt, dass er nicht mehr weiterläuft. Ein Bademantel schützt ihn vor nächtlicher Kühle in der kurzen Pause, schildert der Veranstalter Alex Holl später die wichtige Szene.