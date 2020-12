Koblenz/Niederbreitbach

In die Vorbereitungen und den Vollzug der Verschmelzung der Tischtennisverbände Rheinland und Rheinhessen zum RTTVR hat Franz Homscheid aus Niederbreitbach noch mit all seiner Energie mitgewirkt. Jetzt, drei Monate nach der Fusion der beiden regionalen Verbände, die zum Jahresbeginn in Kraft getreten ist, verabschiedet sich Homscheid in den Ruhestand.