Spontan und unbürokratisch finanzielle Unterstützung gewähren – das hat sich der Förderverein „Fußballer helfen“ auf seine Fahnen geschrieben. Waren es anfangs eher in Not geratene Spieler oder Vereine, die das Sozialwerk des Fußballkreises Rhein/Ahr in Anspruch nahmen, so hat sich das Spektrum der Hilfeleistungen im Laufe der Zeit deutlich erweitert.