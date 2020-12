Den Prinzen habe ich an der Bar geparkt. Fritz von Thurn und Taxis schlürft dort bereits seinen zweiten Willkommensdrink, vermutlich den obligatorischen Litschi-Cocktail, während ich in meiner Funktion als Reiseleiter seit einer gefühlten Ewigkeit versuche, der nur leidlich Englisch radebrechenden koreanischen Dame an der Rezeption des Lotte Hotels in Busan mit Händen und Füßen zu erklären versuche, dass unsere Hotelvoucher sehr wohl gültig seien und sie uns doch bitte endlich einziehen lassen möge. Als der Check-in-Vorgang schließlich erledigt ist und ich mich ebenfalls auf ein wohlverdientes Kaltgetränk freue, steht plötzlich die Welt still.