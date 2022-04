Christine Fink wurde als eine von zwei deutschen Startern für das World Boccia Challenger in Zagreb nominiert. Dieses neue Turnierformat dient dem internationalen Nachwuchs, um sich für die Top-Welt-Turniere zu qualifizieren. Christine Fink ist eines dieser ambitionierten Talente, wurde sie doch in diesem Jahr in den Kader der Nationalmannschaft berufen.