Felix Bank: „Ich bin nicht der, der sonst nix zu sagen hat“ – Der Verbandsligaschiedsrichter des SC Birkenfeld in der Interviewstaffel

Birkenfeld

„Ich fände es interessant, wenn mal ein Schiedsrichter zu Wort kommen würde“, sagte Daniel Sommer vom SC Birkenfeld und reichte den Staffelstab der NZ-Serie „Interviewstaffel“ an seinen Vereinskameraden Felix Bank weiter. „Mit Daniel habe ich in der Jugend beim SCB gespielt“, erzählt Bank und verrät: „Ich habe irgendwann gemerkt, nach oben geht es als Fußballer nicht mehr – und dann wurde in der Schule ein Schiedsrichterkurs angeboten. Das klang interessant.“ Felix Bank ist hängen geblieben und gehört längst zu den Aushängeschildern der Schiedsrichtervereinigung des Kreises Birkenfeld. Der 23-Jährige pfeift mittlerweile in seiner zweiten Saison Verbandsliga und will auch innerhalb der Vereinigung mehr Verantwortung übernehmen. Beim Kreis-Schiedsrichtertag am 19. Februar soll er das Amt des Lehrwarts von Jan-Eric Breuer übernehmen.