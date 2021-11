Früh aus den Federn geht's am Samstagmorgen für die Faustballerinnen des TV Weisel, die sich bereits gegen 6.30 Uhr auf den weiten Weg Richtung Baden machen, um ab 10 Uhr zum Auftakt der Hallenrunde der 2. Bundesliga West in Bretten im westlichen Kraichgau unweit von Bruchsal ausgeruht und topfit den Ball wieder in die Hände zu nehmen.