„Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Die Kür war zwar auch möglich, aber insgesamt können wir zufrieden sein.“ Sebastian Kern ergatterte mit seinem TV Weisel zum Auftakt der West-Gruppe der 2. Faustball-Bundesliga beim Spieltag in Karlsruhe immerhin eine ausgeglichene Bilanz, die die Mittelrheinischen im neun Teams umfassenden Feld genau in die Mitte bringt. Dem klaren 3:0 (11:7, 11.9, 11:6)-Erfolg gegen den gastgebenden Aufsteiger ESG Frankonia folgte eine 1:3 (11:7, 8:11, 10:12, 4:11)-Niederlage gegen die TSG Tiefenthal, die sich somit an die Tabellenspitze setzte.