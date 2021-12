Fanprojekt will EGDL-Kasse aufbessern

Die EG Diez-Limburg steckt in der wohl schwierigsten Zeit ihrer Vereinsgeschichte. Der Eishockey-Oberligist, der vor zwei Jahren die Regionalliga West bestimmte und vor anderthalb Jahren den Schritt in die dritthöchste deutsche Spielklasse wagte, kämpft mit enttäuschenden Zuschauerzahlen, wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und nicht zuletzt daraus resultierend auch mit der Erfüllung ihrer sportlichen Ziele. Die Rockets befinden sich in einem Teufelskreis, aus dem es nicht einfach wird zu entfliehen.