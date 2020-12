Cottbus

Seine erstklassige Form stellte Trampolinturner Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach bei den Gymcity Open in Cottbus unter Beweis. In der Eliteklasse zeigte er eine sehr schöne und hoch geturnte Pflichtübung, die mit 51,980 Punkten belohnt wurde. In der Kür konnte er ebenfalls seine Trainingsleistungen abrufen und sich mit 58,270 Punkten den Tageshöchstwert sichern. Im Finale steigerte sich der Sportsoldat noch einmal um fast 0,4 Zähler und strahlte mit 58,605 Punkten als Tagessieger auf dem Goldrang des Podiums.