Dem Sportclub Rhein-Nahe ist ein echter Coup gelungen: Der Multisportverein aus Langenlonsheim hat in Jörg Thieme einen Hochkaräter für sein Boxtraining gewinnen können. Einmal wöchentlich nimmt sich der Gensinger den Sportlern des Vereins an, die Interesse am und eine Affinität zum Boxen haben.