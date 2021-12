Für die Wrestling Tigers Rhein-Nahe ist es das Finale um Platz fünf in der Bundesliga. Mit einem Heimsieg über den KSK Konkordia Neuss am Samstag, 19.30 Uhr, in der VfL-Jahnhalle würden die Ringer aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim ihr Konto auf fünf Punkte aufstocken.